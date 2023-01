Conselho da OAB aprova desagravo a Cristiano Zanin por agressões em aeroporto

O advogado foi ofendido e ameaçado no banheiro do aeroporto de Brasília por um bolsonarista edit

247 - O Conselho Federal da OAB aprovou o pedido de desagravo (reparação de uma ofensa ou dano moral por meio de retratação ou reparação civil) ao advogado do presidente Lula (PT), Cristiano Zanin, em razão das agressões sofridas na última quarta-feira (4) por um bolsonarista dentro do banheiro do aeroporto de Brasília.

O desagravo acontecerá na sessão do Conselho Federal do dia 6/2, pela manhã.

A petição movida pelo Grupo Prerrogativas menciona que Zanin foi alvo de crime de ódio, difamação e injúria, e associa a origem dos insultos à "sua notória, combativa e vitoriosa atividade de advogado".

No vídeo divulgado pelo próprio agressor, Zanin é xingado de "corrupto", "bandido", "safado" e "vagabundo".

O Prerrô ainda solicitou que o Conselho Federal adote as providências judiciais e extrajudiciais cabíveis para prevenir ou restaurar o império do Estatuto, em sua plenitude, destaca texto do site Migalhas .

