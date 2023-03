Conselho da Petrobrás rejeita indicados de Lula para compor colegiado

Apoie o 247

247 - O Conselho de Administração da Petrobras rejeitou duas indicações do presidente Lula para a renovação do colegiado, que serão submetidas à avaliação em uma assembleia de acionistas no final de abril. De acordo com o colegiado, a decisão foi tomada após pareceres negativos do comitê interno.

Segundo o conselho, os nomes do secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia (MME), Pietro Mendes, e do ex-ministro Sergio Machado Rezende, que é dirigente do PSB, foram vetados por descumprimento da Lei das Estatais .

O Cope (Comitê de Pessoas) formado por quatro membros do conselho de administração e por um membro independente, pontuou que Mendes até pode assumir uma cadeira no conselho, desde que renuncie ao cargo no MME. Na avaliação do comitê, o conselho de administração decidiu, por maioria, pela inegibilidade.

“A respeito de Rezende, o Cope considerou que é inelegível por participar de diretório de partido político, o que é vedado por lei e pelo estatuto da companhia. A decisão foi seguida por todos os conselheiros que votaram na reunião”, destaca trecho de reportagem do jornal Folha de S. Paulo.

Ainda de acordo com a reportagem, o governo Lula deve manter a decisão e insistir nos dois indicados.

