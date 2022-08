Conselho do MP aumenta punição a promotor que desejou morte de Bolsonaro por Covid

Apoie o 247

247- O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) aumentou de censura para suspensão a punição ao promotor do MP-SP Arual Martins, que desejou, em comentário nas redes sociais, que o presidente Jair Bolsonaro (PL) morresse de Covid-19, informa reportagem no jornal Estado de S.Paulo.

Como destacou o Conjur a época, por meio de seu perfil no Facebook, no dia seis de janeiro de 2022, o promotor de Justiça de São Paulo Arual Martins perdeu a paciência com a postura do presidente Jair Bolsonaro (PL) em relação à vacinação contra Covid-19 e usou palavrões para se referir ao mandatário.

Martins originalmente se dirigiu a Bolsonaro chamando-lhe de "filho da puta" e "seu merda". Com alguns erros de digitação, a postagem termina com a frase "você deveria morrer de Covid, entubado (sic) em todos os seus orifícios, ser abjeto".

A publicação foi posteriormente editada, e a referência a Bolsonaro passou a ser "digníssimo senhor presidente". Na nova versão, Martins voltou a afirmar que está com Covid-19 e que não morreu "graças às três doses de vacina" que tomou. E tenou amenizar: "Siga a ciência e pense nisso quando criticar as vacinas! Você pode morrer de Covid, intubado em todos os seus orifícios, caso não se vacine. Se cuide".

