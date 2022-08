'Conversas assim dão a certeza de que o Brasil tem futuro', diz Alckmin sobre encontro com empresários do setor varejista

Apoie o 247

247 - O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice na chapa encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para comemorar o debate com empresários do setor varejista sobre o plano de governo da chapa Lula-Alckmin realizado, na quarta-feira (10), em São Paulo.

“Discutimos saídas para criar empregos, gerar renda e retomar o desenvolvimento ontem no Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV), presidido por Jorge Gonçalves Filho'', postou Alckmin no Twitter.

Na sequência, o pessebista destacou a participação da empresária Luiza Trajano, fundadora da rede de lojas Magazine Luiza, no evento.

“Luiza Trajano, símbolo do empresariado e fundadora do Grupo Mulheres do Brasil, também participou do debate sobre o programa de governo do presidente Lula. Conversas assim dão a certeza de que o Brasil tem futuro. #VamosJuntosPeloBrasil”, escreveu Alckmin na rede social.

Segundo a assessoria da campanha, o ex-presidente Lula (PT) não compareceu ao evento em função de uma "indisposição alimentar".

Veja as postagens de Geraldo Alckmin.

.@luizatrajano, símbolo do empresariado e fundadora do Grupo Mulheres do Brasil, também participou do debate sobre o programa de governo do presidente @LulaOficial. Conversas assim dão a certeza de que o Brasil tem futuro. #VamosJuntosPeloBrasil pic.twitter.com/jPRgDm2SUi August 11, 2022

