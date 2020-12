Coordenador da Greenfield que não quer ‘trabalhar muito’ foi exaltado pela PGR com prêmio e elogios

A afirmação do novo coordenador da Operação Greenfield, Celso Três, de que não assumiu o caso para “trabalhar muito” contrasta com os elogios feitos a ele pela PGR, ao nomeá-lo para o posto edit

247 - A afirmação do novo coordenador da Operação Greenfield, Celso Três, de que não assumiu o caso para “trabalhar muito” contrasta com os elogios feitos a ele pela Procuradoria-Geral da República (PGR), ao nomeá-lo para o posto. A informação é da jornalista Bela Megale, em sua coluna no portal UOL.

Na manifestação que oficializa Celso Três como coordenador da Greenfield, do Ministério Público Federal, o vice-PGR, Humberto Jacques, não poupa elogios ao investigador e destaca sua “gigantesca capacidade de trabalho”. “Trata-se de experiente membro do Ministério Público, com notáveis trabalhos já realizados na instituição, acostumado a investigações de grande porte, dotado de coragem e inteligência extraordinárias, e forjado na sua carreira com valores de seletividade, prioridade e resolutividade aperfeiçoadas em gigantesca capacidade de trabalho”.

O conhecimento liberta. Saiba mais