Coronel é favorito para substituir almirante Flávio Rocha na Secom

O coronel André Costa deve assumir o comando da Secom. Ele já trabalhou como assessor especial de Jair Bolsonaro e tem boas relações com os filhos do presidente edit

247 - O favorito para substituir o almirante Flávio Rocha no comando da Secom (Secretaria de Comunicação) é o coronel André Costa, informa Bela Megale, no Globo.

Costa trabalhou como assessor especial da presidência, diretamente com Jair Bolsonaro, sendo um nome de sua confiança. Ele tem boas relações com os filhos do presidente. Carlos Bolsonaro em particular têm reclamado de que o governo está sob ataque e não se defende.

O coronel esteve a frente a área de comunicação da Secretaria-Geral quando Jorge Olivera foi ministro da pasta.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.