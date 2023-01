CPI dos Atos Antidemocráticos só em fevereiro, diz presidente em exercício do Senado

Veneziano também afirmou que votação do decreto de intervenção federal na segurança pública do DF deve ocorrer terça; martelo será batido pelo presidente do Congresso, Pacheco edit

Apoie o 247

ICL

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente em exercício do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), disse nesta segunda-feira que o pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar os atos de vandalismo nas sedes dos Três Poderes já conta com as assinaturas necessárias , mas só deve funcionar a partir de fevereiro, quando a nova Legislatura tomar posse.

>>> Renan Calheiros defende criação de CPI para investigar Bolsonaro e Augusto por atos terroristas em Brasília

Veneziano também afirmou que a votação do decreto de intervenção federal na segurança pública do DF deve ocorrer na terça-feira, mas disse que o martelo ainda será batido pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

No domingo, após as cenas de destruição dos prédios públicos invadidos por partidários do ex-presidente Jair Bolsonaro, Pacheco convocou o Congresso de forma extraordinária, já que o Legislativo encontra-se em recesso, para a análise de decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que determina a intervenção federal na área de segurança pública do DF.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.