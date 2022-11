CPI e projeto para criminalizar pesquisas perdem força na Câmara após vitória de Lula

Apoie o 247

247 - A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) dos institutos de pesquisa está praticamente descartada na Câmara dos Deputados, assim como o projeto com possibilidade de pena de prisão de até dez anos para responsáveis por "pesquisas erradas".

Líderes partidários avaliam que não há mais ambiente político para o tema após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aponta reportagem da Folha de S.Paulo.

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), e outros aliados de Bolsonaro (PL), admitem que instalar uma CPI neste momento poderia ser visto como uma decisão voltada a atingir o PT e que dificilmente o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se indisporia com o presidente eleito.

Antes do resultado do segundo turno, Lira dizia que, assim que as assinaturas fossem coletadas e o fato determinado analisado, instalaria a CPI.

