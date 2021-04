"CPI sozinha não derruba governo", diz Altman, que cobra mobilização popular

O jornalista ressaltou que, apesar de ter tido seu conteúdo ampliado para incluir estados e municípios, a CPI da Covid no Senado pode ajudar na mobilização pela derrubada do governo Bolsonaro. “Agora, precisa de força, de mobilização, de todos os quesitos que conhecemos. CPI sozinha não é capaz de mudar a situação política”. Assista: edit

247 - O jornalista Breno Altman, em entrevista à TV 247, criticou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado, que investigará as omissões no enfrentamento da pandemia não somente do governo federal, como também de estados e municípios. Para Altman, se trata de uma manobra inconstitucional que busca diluir seu impacto sobre o governo Bolsonaro:

“Bolsonaro tenta conter a CPI, ou, como ficou provado na ligação dele com o senador Kajuru, ele busca uma operação diversionista em relação à CPI, tentando fazer com que ela coloque todos os entes da federação no mesmo balaio, que não seja uma CPI sobre a política contra a pandemia do governo federal. Com isso, tentando diluir seus possíveis efeitos contra seu governo. Isso é uma manobra inconstitucional. Essa CPI tem que ter fatos concretos e o fato concreto foi as atrocidades cometidas pelo governo federal”, disse.

“Ele [Jair Bolsonaro] tem força política para alterar o escopo da CPI e tentar retirar a agudeza, tentar fazer com que essa faca contra o seu governo fique rombuda, que não seja capaz de espetá-lo ou cortá-lo a sério. Ele tem força política para isso no Senado. Precisa ver como avança”, completou.

Mobilização popular

No entanto, Altman avalia que a CPI pode ajudar na mobilização para derrubar Bolsonaro, e ressalta que somente através da mobilização popular isso será garantido: “Ela é, de toda maneira, uma trincheira aberta importante para enfrentar o governo Bolsonaro e inclusive para criar aquele caldo de cultura político-jurídico que ajuda na mobilização por sua derrubada. Agora, precisa de força, de mobilização, de todos os quesitos que conhecemos. CPI sozinha não derruba o governo. CPI sozinha não é capaz de mudar a situação política, especialmente quando se tem um parlamento tão conservador como o brasileiro”.

