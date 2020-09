'Crime, descaso e mentira', diz Ciro após Bolsonaro parabenizar o Brasil por causa do meio ambiente

247 - O ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE) apontou "descaso e mentiras" de Jair Bolsonaro, para quem o Brasil é um exemplo de preservação ambiental. "Os desmatamentos da Amazônia e do Pantanal batem recorde e o Ministério do Meio Ambiente não gastou nem 1% da verba disponível para ações de preservação. O governo insiste em esconder a tragédia ambiental com descaso e mentiras. Atitudes criminosas que estão arruinando o Brasil!", escreveu o ex-ministro no Twitter.

"Enquanto Bolsonaro diz que o Brasil está de parabéns pela forma que preserva o meio ambiente, as medidas do seu governo provam o contrário. Enfraquecimento dos órgãos de fiscalização e corte no orçamento de políticas ambientais são algumas delas. Segue o fio! +", acrescentou.

Os desmatamentos da Amazônia e do Pantanal batem recorde e o Ministério do Meio Ambiente não gastou nem 1% da verba disponível para ações de preservação. O governo insiste em esconder a tragédia ambiental com descaso e mentiras. Atitudes criminosas que estão arruinando o Brasil! September 18, 2020

Jair Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira (17), que "o Brasil está de parabéns" na preservação ambiental. "O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente e, não entendo como, é o país que mais sofre ataques no tocante ao seu meio ambiente", complementou.

Mas, pela primeira vez em sua democracia, o Brasil é alvo de uma recomendação oficial para que ocorra uma investigação internacional sobre o governo por suas políticas ambientais.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.