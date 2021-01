Criticado pelo enfretamento da pandemia, Bolsonaro admite: 'não vou dizer que sou excelente presidente'

247 - Alvo de críticas pela atuação no enfrentamento da pandemia, além de não conseguir estimular e economia, Jair Bolsonaro disse reconhecer que não é “excelente presidente”, mas disse que “tem muita gente querendo voltar o que eram os anteriores”.

"Não vou dizer que sou um excelente presidente, mas tem muita gente querendo voltar o que eram os anteriores, reparou? É impressionante, estão com saudades de uma [...]", disse Bolsonaro a apoiadores no Palácio do Planalto, nesta terça-feira (19), de acordo com o jornal Folha de S. Paulo. Ele, porém, não completou a frase. O ex-capitão afirmou, ainda, estar cumprindo “uma missão” à frente do Executivo.

