Cúpula do governo descarta reunião entre Bolsonaro e governadores

247 - Ministros de Jair Bolsonaro acreditam ser "muito difícil" que ele aceite ter uma reunião com os governadores. Chefes de executivos estaduais enviaram o convite oficial na noite dessa segunda-feira (24) para diminuir a crise institucional causada por Bolsonaro.

"Não se sabe se o Bolsonaro vai topar o diálogo", disse o governador do Pará, Helder Barbalho, que participou do encontro. "Por isso a linha da nossa conversa foi termos uma reunião com ele ou com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. A direção do Fórum (de Governadores) vai fazer a formalização do pedido", afirmou ele em entrevista à coluna de Bela Megale.

Bolsonaro ficará mais isolado ainda ao recusar o diálogo com governadores, que rechaçam investidas contra a democracia feitas por ele, com sua tentativa de preparar um terreno para um golpe ao atacar a confiabilidade do Poder Judiciário e das urnas eletrônicas.

A preferência de Bolsonaro pela política de enfrentamento com governadores ficou evidente durante a pandemia, quando acusou em diversas ocasiões os chefes de executivos estaduais de serem os responsáveis pelo mau gerenciamento da pandemia do coronavírus.

A estratégia dele não surtiu efeito. O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), já disse que há elementos suficientes para pediu a investigadores o indiciamento de Bolsonaro.

