Cynara Menezes diz que capa da Veja sobre suposta “rachadinha” de Alcolumbre é chantagem

“Mas quando foi que a revista deu capa para as denúncias de rachadinha envolvendo o presidente e seus filhos?”, questiona a jornalista sobre pressão da Veja para Alcolumbre votar indicação de André Mendonça para o STF edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A jornalista e colunista da TV 247 Cynara Menezes usou a sua conta no Twitter, nesta sexta-feira (29), para dizer que a capa da Veja, que denuncia um suposto esquema de rachadinhas no gabinete do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) é, na verdade, uma chantagem.

De acordo com Menezes, a matéria de capa tem como principal objetivo pressionar Alcolumbre a votar a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Ela questiona, inclusive, que a revista bolsonarista de André Esteves, presidente do BTG Pactual, nunca se dedicou a apurar as denúncias de rachadinhas envolvendo Bolsonaro e seus filhos.

PUBLICIDADE

chantagem: a veja, para pressionar @davialcolumbre a pautar a votação da indicação de andré mendonça ao STF, publica capa com suposta "rachadinha" do senador.

mas quando foi que a revista deu capa para as denúncias de rachadinha envolvendo o presidente e seus filhos? — cynara menezes (@cynaramenezes) October 29, 2021

Menezes ainda destaca que a Veja está em uma perseguição contra o senador Davi Alcolumbre e que, nas últimas semanas, duas denúncias foram feitas pela revista. Ela chama a revista de “Jovem Pan impressa”, em referência a emissora bolsonarista submissa ao governo.

PUBLICIDADE

é a segunda "denúncia" da veja contra alcolumbre nas últimas semanas. a revista presta o serviço sujo de atuar como a jovem pan impressa, braço armado do regime bolsonarista.

depois éramos nós os "blogs sujos", "chapa-branca"...

se éramos "sujos", isso daí é empanado na merda — cynara menezes (@cynaramenezes) October 29, 2021

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE