Cynara Menezes: “para tirar Bolsonaro eu topo Alckmin de vice do Lula e chamo até de Geraldo”

A jornalista comentou as notícias sobre articulações para uma possível chapa Lula-Alckmin que têm se multiplicado desde o início do mês edit

247 - A jornalista Cynara Menezes defendeu a hipótese de uma chapa encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tendo o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que está de saída do PSDB como vice: “Eu não quero nem saber, para tirar Bolsonaro eu topo Alckmin de vice do lula e chamo até de Geraldo”.

Ela criticou os que atacam uma possível aliança: “Pessoal gourmetizando vice a essa altura do campeonato? Temos que tirar o bode maligno da sala, depois a gente vê”. E acrescentou: “Minha prioridade é arrancar o bolsonarismo do poder” (leia os tuítes dela abaixo).

No início de novembro, a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, informou sobre articulações de bastidores para a chapa Lula-Alckmin .

A informação não foi desmentida por Lula nem pela direção do PT e, nesta sexta-feira, Alckmin elogiou Lula , afirmando ter ficado honrado com a menção de seu nome e que "temos de resgatar a boa política, precisa ser feita com quem tem apreço pela democracia". Ele disse ainda: “vamos amadurecer e depois a gente vai conversar”.

Veja:

eu não quero nem saber, para tirar bolsonaro eu topo alckmin de vice do lula e chamo até de geraldo.

pessoal gourmetizando vice a essa altura do campeonato? temos que tirar o bode maligno da sala, depois a gente vê — cynara menezes (@cynaramenezes) November 12, 2021

minha prioridade é arrancar o bolsonarismo do poder.

acho que lula é o melhor para o país.

mas voto em qualquer um contra bozo, menos no moro, que não vai acontecer. se para nosso azar acontecer, faço que nem o ciro e vou pra paris — cynara menezes (@cynaramenezes) November 12, 2021

