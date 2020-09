Damares exonera secretária de Igualdade Racial, mulher de blogueiro bolsonarista investigado

A secretária é mulher do youtuber bolsonarista Oswaldo Eustáquio, investigado no inquérito dos atos antidemocráticos e que chegou a ser preso neste ano por ordem do STF edit

247 - A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, exonerou a secretária de Igualdade Racial, Sandra Eustáquio. A decisão foi publicada na edição desta terça-feira (22) do "Diário Oficial da União"

A secretária é mulher do youtuber bolsonarista Oswaldo Eustáquio, investigado no inquérito dos atos antidemocráticos, ligado a extremista Sara Winter e que chegou a ser preso neste ano por ordem do STF (Supremo Tribunal Federal).

Segundo informações do jornal Folha de S.Paulo, a mudança foi motivada por uma tentativa de evitar o envolvimento da pasta na investigação conduzida pela Polícia Federal.