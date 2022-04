Damares lança candidatura ao Senado pelo DF

Apoie o 247

247 - A ex-ministra Damares Alves (Republicanos) lançará sua pré-candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. O evento de oficialização da candidatura está agendado para as 19h desta segunda-feira, 25. Contará com a presença do presidente do Republicanos DF, Wanderley Tavares.

O plano inicial de Damares era concorrer a um assento no Senado pelo Amapá, em contraposição a Davi Alcolumbre (União), mas ela não encontrou apoio no estado.

Diante do impasse, ela chegou a declarar que não disputaria nenhum cargo eletivo. Contudo, o Republicanos decidiu indicar a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos para o Senado pelo DF.

"A definição pelo Senado foi avaliada como sendo a melhor escolha para o partido após reunião conjunta realizada pela Executiva do Republicanos e os principais nomes da legenda para a disputa das eleições de outubro", informou o partido em nota.

