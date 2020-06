Damares vai processar Ciro Gomes

247 - A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo de Jair Bolsonaro, Damares Alves, irá processar o ex-ministro Ciro Gomes. A informação é da coluna Radar, no portal da Veja.

Em entrevista recente, ele disse: “Essa bandida dessa Damares — que eu sei bem o que estou dizendo –, é uma bandida nazifascista. É uma bandida. Sabe essa nazistinha (Sara Winter) que financia esse acampamento 300, tudo uma coisa copiada dos neonazistas da Ucrânia? Onde ela serviu — vou ficar aqui numa expressão mais cavalheiresca — por módicos tostões ucranianos? Essa menininha era assessora da Damares. O cara que veio insuflar as milícias aqui, que deram um tiro no peito do meu irmão, era funcionário da Damares. Aquele outro que bateu numa enfermeira, na frente do palácio (do Planalto) também funcionário fantasma da Damares. Ou seja, a Damares é uma bandida que está se prestando a esse serviço, para os filhos bandidos e a quadrilha do Bolsonaro, para pagar o ativismo nazifascista. Tô dizendo. As pessoas acham, às vezes, que sou muito duro, mas a gente tem que se precatar. É uma bandida perigosa.”

