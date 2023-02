Daniel Silveira diz que plano de golpe ficaria só entre cinco pessoas: “nem o Flávio [Bolsonaro] saberá”

Apoie o 247

247 - O ex-deputado Daniel Silveira disse em mensagens compartilhadas com o senador Marcos do Val em um aplicativo, que o plano de golpe de Estado só era de conhecimento de cinco pessoas. As mensagens foram divulgadas pelo Metrópoles .

“Irmão, essa missão está restrita a três pessoas e só irá ficar, provavelmente, com mais cinco após concluída. Cinco estrelas. Tranquilize-se. Essa missão, nem o Flávio [Bolsonaro] saberá”, escreveu Daniel Silveira em um aplicativo de mensagem.

Silveira ainda complementa que o golpe vai salvar o Brasil. “Não sei se compreendeu a magnitude desta ação. Ele define, literalmente, o futuro de toda a nação”.

Nas mensagens, sugere-se que cinco generais (cinco estrelas) estariam articulando o golpe. As mensagens teriam sido trocadas logo após o resultado das eleições em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito.





