Daniel Silveira pode ter pena de 1 a 4 anos de prisão por desacato contra policial

Portal Forum - O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) pode ter que cumprir um a quatro anos de prisão por ter ameaçado uma policial durante exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Rio de Janeiro.

O parlamentar bolsonarista, que nega a gravidade da pandemia do coronavírus, recusou-se a usar o equipamento de proteção no local e desrespeitou a agente.

“A senhora não manda em mim não. Acha que está falando com vagabundo? Pior coisa é militante petista que faz espetáculo. E se eu não quiser botar?”, discutiu o parlamentar.

De acordo com o artigo 344 do Código Penal, usar de violência ou grave ameaça – com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio – contra autoridade, pode render reclusão de um a quatro anos, além de multa.

