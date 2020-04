Datafolha diz que maioria ainda é contra a renúncia de Bolsonaro

247 – A renúncia de Jair Bolsonaro, defendida por partidos de oposição em manifesto , ainda não tem o apoio da maioria da população brasileira. "A renúncia do presidente Jair Bolsonaro em meio à sua atuação no combate à Covid-19 é rejeitada por 59% dos brasileiros. Já 37% desejam que ele renuncie, conforme vem sendo pedido por políticos de oposição, e 4% não sabem dizer. Foi o que apurou pesquisa do Datafolha com 1.511 entrevistados, feita por telefone de 1º a 3 de abril. A margem de erro é de três pontos", aponta reportagem da Folha de S. Paulo, publicada neste domingo.

"Apesar de o levantamento apontar que apenas 33% dos ouvidos consideram a gestão da crise sanitária pelo presidente da República como boa ou ótima, 52% creem que ele tem condições de seguir liderando o país. Para 44%, Bolsonaro perdeu tais condições, e 4% não souberam responder", aponta o texto de Igor Gielow.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso