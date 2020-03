Datafolha: eleitores de Bolsonaro e Haddad têm comportamento diferente na pandemia

247 - Uma pesquisa feita pelo Datafolha apontou que, entre os eleitores de Jair Bolsonaro, 32% disseram que deixaram de sair de casa para trabalhar, percentual que aumenta para 42% entre os eleitores de Fernando Haddad. Na população em geral, esse número é de 37%. Segundo autoridades de Saúde, o Brasil tem 4,2 mil casos da doença e 136 mortes.

De acordo com o levantamento do instituto, 50% dos eleitores do ex-capitão afirmam que também deixam suas casa para ir à escola, à faculdade ou a algum, índice que sobe para 58% entre quem votou no ex-prefeito de São Paulo. O percentual é de 55% na população em geral.

Sobre o número de mortes no Brasil por causa do coronavírus, 43% dos bolsonaristas afirmam que serão muitas, ante 50% entre os eleitores de Haddad e 45% na população em geral.

Foram entrevistadas 1.558 pessoas de 18 a 20 de março. A pesquisa tem margem de erro de três pontos para mais ou para menos.