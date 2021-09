Datena é convidado para ser vice de Ciro Gomes

Apoie o 247

247 - O apresentador José Luiz Datena, lançado pelo PSL como pré-candidato à Presidência, recebeu convite para filiar-se ao PDT e, como opção, ser o vice de Ciro Gomes (CE) na chapa.

Datena informou que está analisando a proposta. De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, o presidente da sigla, Carlos Lupi, disse que caso não aceite ser vice, Datena ainda pode ser lançado como senador ou governador pela agremiação.

A proposta do PDT pode ser uma boa opção para o jornalista. Filiado desde julho ao PSL, Datena vê a possibilidade de ser o nome forte do partido para o Planalto mais distante. Isso porque, a sigla está prestes a concluir fusão com DEM, que pretende colocar o nome do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta como pré-candidato.

"Eu acho que todo mundo está conversando com todo mundo. Eu sou novo nesse negócio de política, e nas outras vezes que tentei entrar na política comecei a entender o método das pessoas", disse Datena.

O jornalista disse que tem afinidade com Ciro e que após a oficialização do convite, feito por Lupi durante um encontro na última segunda-feira (13), pode selar essa parceria.

"Tenho muita afinidade com o Ciro, e ele é um cara que eu respeito e gosto muito. Essa aproximação tem suas diferenças, mas é ideologicamente parecida. Ele é um cara honesto, decente, não é inviável [aceitar o convite]", disse Datena. "Respeito o Mandetta, mas o Ciro para mim é melhor que ele."

Datena afirmou que a posição de Ciro nas pesquisas será fator relevante para a sua decisão de mudar de sigla.

Pesquisa Datafolha aponta Ciro com 9% e 12% em dois dois cenários para a eleição presidencial de 2022, e m ambos atrás do ex-presidente Lula (PT), que lidera, e de Bolsonaro, que aparece em segundo lugar nas intenções de voto .

