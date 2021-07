Datena se distancia de Bolsonaro e diz que sempre teve relação mais próxima com Lula

“Nunca tive relação próxima com o Bolsonaro. Quem disse que tive? Tive uma relação mais próxima com o Lula do que com o Bolsonaro”, disse o apresentador José Luiz Datena, pré-candidato à Presidência da República pelo PSL edit

247 - O apresentador José Luiz Datena declarou que, “por enquanto”, é pré-candidato à Presidência da República pelo PSL, partido presidido pelo deputado Luciano Bivar. Após se lançar e desistir seguidas vezes de disputar eleições, Datena afirmou que em 2022 será “candidato a algo”.

Em entrevista ao jornal Estado de SP ele também tentou dissociar sua imagem com a de Bolsonaro. “Não. Nunca tive relação próxima com o Bolsonaro. Quem disse que tive? Tive uma relação mais próxima com o Lula do que com o Bolsonaro. E hoje tenho relação distante com Lula e com Bolsonaro. Estive presencialmente com Bolsonaro três vezes, uma em que ele me convidou para ser candidato à Prefeitura de São Paulo com o (Paulo) Skaf. Mas as relações que eu tive com o presidente Jair Bolsonaro foram de entrevista. Com Bolsonaro não tenho nenhuma relação que não seja profissional”.

