De olho no 2º turno, campanha de Bolsonaro poupa Ciro Gomes

Estratégia atrair parte do eleitorado de Ciro Gomes para a base bolsonarista e reverter a liderança do ex-presidente Lula na disputa presidencial edit

Apoie o 247

ICL

247 - Assessores de Jair Bolsonaro (PL) passaram a defender que o núcleo da campanha de reeleição do atual ocupante do Palácio do Planalto evite a exploração da gafe cometida por Ciro Gomes (PDT) durante um encontro com empresários na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), na quarta-feira (31) para tentar levar a disputa presidencial para um eventual segundo turno.

A gafe de Ciro foi cometida no final de sua explanação sobre o seu plano de governo. "É um comício pra gente preparada, imagina explicar isso na favela. É um serviço pesado", afirmou o pedetista, pondo em dúvida se moradores de comunidades compreenderiam suas propostas para a economia.

De acordo com a jornalista Andréia Sadi, do G1, a estratégia de poupar o pedetista visa atrair parte do eleitorado de Ciro para a base bolsonarista e reverter a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial.

Segundo as pesquisas de intenção de voto, o pedetista não tem conseguido ultrapassar a marca de um dígito na preferência do eleitorado, mas o potencial é visto pela campanha bolsonarista como capaz de levar a disputa contra Lula para um eventual segundo turno.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.