Decisão do Supremo deve tirar foro especial de Carlos Bolsonaro, alvo de investigação criminal

Primeira Turma do STF votou pela suspensão de artigo da Constituição fluminense que delega ao TJ a responsabilidade de julgar vereadores

247 - Uma decisão tomada nesta sexta-feira (19) pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) deve retirar o foro especial do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

O filho do presidente é alvo de uma investigação criminal que, em razão da regra atual, atualmente é conduzida pelo gabinete do procurador-geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussem.

Por unanimidade, os cinco ministros da turma do Supremo entenderam estar suspenso artigo da Constituição do Rio de Janeiro que estende aos vereadores no estado a prerrogativa dos deputados estaduais de serem julgados por desembargadores, e não por um juiz de primeira instância.

