Defensor da ditadura, Eduardo Bolsonaro reclama de autoritarismo do STF após prisão de Roberto Jefferson

O filho do mandatário e defensor da ditadura militar classificou prisão de Roberto Jefferson como uma ação “ditatorial” do STF edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro, defensor da ditadura militar, usou suas redes sociais nesta sexta-feira (13) para dizer que a prisão de Roberto Jefferson foi “ditatorial”.

“Como se não bastassem (sic) terem apagado as provas do crime do hacker que invadiu o sistema do TSE (LOG), agora Alexandre de Moraes não para de abrir inquéritos contra o presidente Jair bolsonaro, num claro ato ditatorial, isto após prender jornalistas, militantes e deputado federal”, escreveu ele no Twitter.

Saiba mais

A Polícia Federal foi às ruas na manhã desta sexta-feira (13) e prendeu o ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. A autorização da prisão partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O mandado é de prisão preventiva (que não tem prazo estipulado para acabar).

A ordem ocorre dentro do chamado inquérito da milícia digital, que investiga a organização e o funcionamento de um grupo voltado a ataques à democracia aberto em julho por decisão do ministro.

Moraes também determinou o bloqueio de conteúdos postados por Jefferson em redes sociais e a apreensão de armas e acesso a mídias de armazenamento

