Defensores de impeachment de Bolsonaro buscam entidade que rompa polarização para assinar ação

247 - Juristas, lideranças partidárias e autores de pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro avaliam que o processo tem mais chance de tramitar no Congresso Nacional se for assinado por um grupo que não seja identificado com algum lado da polarização política.

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) entrou com um pedido de impeachment na semana passada. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, o nome mais citado pelos defensores do impedimento de Bolsonaro é o da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). As duas entidades subscreveram o pedido de impeachment de Fernando Collor, em 1992.

A OAB acionou a sua comissão de estudos constitucionais para elaborar um parecer sobre as possíveis ilegalidades praticadas pelo presidente da República. Depois o Conselho Federal da Ordem, composto por 81 integrantes, analisará o parecer. Membros da OAB entendem que ainda não é o momento de acionar o processo de impeachment na Câmara, que tem uma pauta hoje voltada ao combate ao coronavírus.

