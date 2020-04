Defensores vão lançar manifesto contra Moro por presos na crise da Covid-19

Ministro Sergio Moro tem se manifestado reiteradamente contra libertação de detentos como medida preventiva contra disseminação do vírus nos presídios edit

247- Um grupo de advogados e defensores públicos estuda lançar uma manifesto contra o ministro Sergio Moro, da Justiça, por seguidas manifestações dele contrárias à soltura de presos por causa da crise do coronavírus. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

As posições de Moro contrastam com a resolução do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), que recomenda aos magistrados, entre outras medidas, prisão domiciliar para detentos de menor periculosidade.

A jornalista acresenta que a iniciativa visa diminuir a superlotação e evitar uma tragédia nas prisões brasileiras por causa da Covid-19.

