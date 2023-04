Defesa de Jair Bolsonaro pede que TSE derrube sigilo de ação que pode torná-lo inelegível

Apoie o 247

247 - A defesa de Jair Bolsonaro voltou atrás e agora pede que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) derrube o sigilo da ação que pode torná-lo inelegível. Os advogados de Bolsonaro alegam “a necessidade de divulgação das alegações finais para conhecimento e escrutínio públicos”.

No documento encaminhado ao corregedor-geral do TSE, Benedito Gonçalves, “os advogados de Bolsonaro dizem que o acesso ao conteúdo da ação deve ser dado devido aos ‘inúmeros pedidos da imprensa’”, destaca trecho da reportagem de O Globo.

"Diga-se, de passagem, que, ao longo das últimas horas, os subscritores da presente manifestação têm recebido inúmeros pedidos formulados por profissionais da imprensa escrita e televisionada para disponibilização e acesso às alegações finais apresentadas, para fins de contraponto jornalístico", diz o documento assinado pela equipe do advogado Tarcísio Vieira de Carvalho Neto.

Bolsonaro é alvo de uma ação do PDT que trata da reunião realizada no Palácio da Alvorada em julho do ano passado, quando o ex-mandatário fez uma série de ataques ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas. Nesta quarta-feira(12), o Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor do pedido da legenda e pela inelegibilidade do ex-presidente.

