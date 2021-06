Defesa de Lula apresentará à ONU decisão do STF sobre suspeição de Moro

O objetivo dos advogados é conseguir o reconhecimento de um órgão internacional acerca da perseguição judicial que sofreu o ex-presidente Lula por meio da Lava Jato e do ex-juiz Sergio Moro edit

247 - Os advogados do ex-presidente Lula planejam, de acordo com a CNN Brasil, novamente enviar ao Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) uma manifestação sobre a decisão final do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da perseguição judicial sofrida pelo petista pela Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sergio Moro.

Desde 2016 o ex-presidente questiona na ONU as condenações que recebeu pela Justiça do Brasil.

Nesta quarta-feira (23), o Supremo deve encerrar o julgamento sobre a suspeição de Moro, reconhecida pela Segunda Turma do STF. O tribunal, no entanto, já havia formado maioria pela parcialidade do ex-juiz em abril deste ano.

O objetivo da defesa é conseguir o reconhecimento de um órgão internacional de que Lula teve seus direitos subtraídos pelo Estado por meio da Lava Jato, dentre eles o direito político, tendo sido impedido de disputar a eleição para presidente da República em 2018, o que abriu caminho para a chegada de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto.

