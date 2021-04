Defesa de Lula pede para STF trancar três ações penais contra ex-presidente

A defesa do ex-presidente quer que sejam interrompidas as ações arbitrárias que tratam do sítio de Atibaia, do prédio do Instituto Lula e de doações feitas ao mesmo instituto edit

247 - Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediram ao ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determine o trancamento de três ações penais a que o ex-presidente responde. A informação é do jornal O Globo.

Caso o pedido não seja aceito, a defesa de Lula pede ao menos que as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht não sejam utilizadas, porque os advogados alegam que não tiveram acesso a todos os dados do acordo.

A defesa do ex-presidente quer que sejam interrompidas as ações arbitrárias que tratam do sítio de Atibaia, do prédio do Instituto Lula e de doações feitas ao mesmo instituto.

A reportagem ainda acrescenta que, no mês passado, o ministro Edson Fachin, do STF, determinou o envio desses processos, junto a uma quarta ação, para a Justiça do Distrito Federal. Na mesma decisão, Fachin anulou duas condenações de

O novo pedido, apresentado na segunda-feira ao STF, foi endereçado a Lewandowski porque ele é o relator de uma ação que trata sobre o tema. de Lula: uma justamente no caso do sítio de Atibaia, e outra no do triplex do Guarujá.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.