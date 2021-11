Defesa de Moro critica depoimento do Bolsonaro à PF

Apoie o 247

247 - A defesa do ex-juiz Sergio Moro criticou nesta quinta-feira (4) o depoimento prestado por Jair Bolsonaro à Polícia Federal , onde acusa Moro de condicionar a troca no comando da corporação a sua indicação para uma vaga no STF. Segundo Rodrigo Sánchez Rios, advogado de Moro, o ex-juiz não foi informado sobre o depoimento, uma vez que a investigação foi iniciada a partir de afirmações feitas por Moro.

Sánchez alegou que a defesa foi pega de surpresa ao saber pela mídia que Bolsonaro, investigado no Inquérito 4831, prestou depoimento à autoridade policial sem que a defesa fosse intimada e formulasse questionamentos pertinentes.

Rios também argumentou que a diferença entre o procedimento para o depoimento de Moro, em 2020, e o de Bolsonaro representa uma "falta de isonomia".

O depoimento de Bolsonaro, tomado de forma presencial, foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito que apura uma suposta tentativa de interferência política de Bolsonaro para blindar familiares e aliados de investigações. O inquérito foi aberto pela Corte em abril do ano passado, a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR). A investigação foi aberta com base em denúncias feitas por Moro.

