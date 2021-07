Delfim: Lula vai vencer a eleição e Bolsonaro vai dizer 'Deus me tirou do lugar'

247 – O ex-ministro Delfim Netto, um dos nomes mais experientes da política nacional, concedeu entrevista ao jornalista César Felício, do Valor, em que previu a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022, e descartou qualquer risco de ruptura institucional no Brasil.

"Eu acho que o Bolsonaro vai respeitar as instituições. Não há nenhuma razão, até agora, para se imaginar que ele vai violar a Constituição. Ele não fez isso nenhuma vez. Não vejo que ele seja um risco para a democracia. O respeito à Constituição é dos dois lados. Eu não vejo o Bolsonaro violando a Constituição. Como Lula nunca fez isso também. O que há é crenças que não tem fundamento no comportamento dos dois. Vai haver eleição, o Lula vai ganhar a eleição, e o Bolsonaro vai dizer o seguinte: Deus me tirou do lugar. Ponto final", disse ele.

Delfim disse ainda que Lula foi um ótimo presidente. "O Lula nunca foi de esquerda. O Lula é um pragmático. Ele, na realidade, fez um governo excelente", afirmou. "O Lula vai fazer um novo governo, se eleito, melhor do que já fez. Ele aprende muito. Eu sempre brinco que o Lula é um diamante bruto que foi aperfeiçoado. Ele vai fazer um governo melhor simplesmente porque uma das suas características é ser capaz de aprender."

