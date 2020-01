DEM e PDT estão a caminho de aliança no Nordeste

Salvador (BA) é uma das capitais onde os dois partidos devem fechar alianças. O presidente nacional do DEM e prefeito da capital baiana, ACM Neto, participou das costuras com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), além de outros políticos como o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT-CE) e o presidente nacional da sigla pedetista, Carlos Lupi edit

247 - O PDT e o DEM caminham para fechar alianças em pelos menos três capitaisdna Região Nordeste de olhos nas eleições municipais deste ano: Salvador (BA), Fortaleza (CE) e São Luís (MA). A informação foi publicada na Coluna do Estadão.

O presidente nacional do DEM e prefeito da capital baiana, ACM Neto, participou diretamente das costuras durante jantar em São Paulo no fim do ano passado entre com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o deputado federal Elmar Nascimento (DEM-BA), além do ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE), do presidente nacional da sigla pedetista, Carlos Lupi, e do deputado federal André Figueiredo (PDT-CE).

Na capital baiana, mesmo Neto tendo lançado seu vice, Bruno Reis (DEM), como candidato, o secretário de Saúde, Leo Prates (PDT), também pensa em disputar o Executivo municipal.

Segundo a coluna, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT-CE) tenta costurar outra alianças, porém o mais provável é que o PDT do atual prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, continue aliado ao DEM, que tem a vice-prefeitura na capital cearense. A decisão sairá nos 45 do segundo tempo.