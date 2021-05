DEM tenta se distanciar de Marcos Rogério por atuação na CPI

247 - O Democratas buscou se distanciar do senador Marcos Rogério (DEM-GO), que vem atuando para blindar o governo Bolsonaro e ataca governadores com notícias falsas sobre a hidroxicloroquina.

"As posições do senador Marcos Rogério na CPI refletem seu pensamento como parlamentar, e não como Partido", disse a conta do Democratas no Twitter.

As posições do senador Marcos Rogério na CPI refletem seu pensamento como parlamentar, e não como Partido. Desde o início da pandemia, o compromisso do Democratas com a ciência e a preservação da vida se faz evidente em nossas gestões pelo Brasil. May 20, 2021

Assista ao depoimento de Pazuello na CPI da Covid ao vivo na TV 247:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.