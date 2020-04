Demissão de Mandetta provoca panelaços em várias cidades (vídeos)

Panelaços foram acompanhados de gritos de ‘Fora, Bolsonaro’ em bairros do Rio, de São Paulo e outras cidades. A hashtag #ForaBolsonaro entrou para os assuntos mais comentados do Twitter edit

247 - A demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pelo governo de Jair Bolsonaro provocou panelaços em diversas cidades do Brasil na tarde desta quinta-feira 16.

Os protestos foram acompanhados de gritos de ‘Fora, Bolsonaro’ em bairros do Rio de Janeiro, de São Paulo e outras cidades.

Assume no lugar de Mandetta o médico oncologista Nelson Teich. Em artigo publicado no LinkedIn no dia 2 de abril, ele afirma ser contra as políticas de isolamento e quarentena adotadas em praticamente todo o País.

Além disso a hashtag #ForaBolsonaro e #BolsonaroVirus tornaram-se os assuntos mais comentados do Twitter.

Em São Paulo, muita gente pedindo #ForaBolsonaro e batendo panelas contra a decisão do presidente Jair Bolsonaro de demitir o ministro Mandetta. pic.twitter.com/evafsNfiIh — Humberto Costa (@senadorhumberto) April 16, 2020

E as barulho das panelas já começaram #ForaBolsonaro pic.twitter.com/o6xj4HaLFQ — Allan Kalimann (@allangalvo3) April 16, 2020

Não há álcool em gel que limpe essas mãos, Mandetta. #ForaBolsonaro pic.twitter.com/EugEGOX10Y April 16, 2020

Panelaço em Laranjeiras, RJ.



Sou contra aquilo o q o Mandetta representa na Política (direita) e na Saúde (fim do SUS), vejo como lesiva sua saída neste momento pelo motivo de q acredito no ditado q diz ... "Tudo q está ruim pode piorar ".#ForaBolsonaroUrgente #ForaBolsonaro pic.twitter.com/WinNpYgQjC — Edmar Barbosa (@Edmar_M_Barbosa) April 16, 2020

Panelaço ja começou aqui em Santana. Fora Genocida, canalha, mediocre. #ForaBolsonaro — Fióti #MovimentoUbuntu 🏠 (@fiotioficial) April 16, 2020

Bolsonaro é IRRESPONSAVEL! Mandetta ñ fez grande trabalho no @minsaude, também, o governo é de Jair Bolsonaro. O anti-presidente age +1 vez contra o Brasil ao mudar comando do Ministério na maior crise sanitária que o mundo e o Brasil já viveram.

É um absurdo!#ForaBolsonaro pic.twitter.com/3SHM2DArQS — Maria do Rosário (@mariadorosario) April 16, 2020

Panelaço no meio da tarde em Higienopolis- SP, após o anuúncio da demissão de Mandetta. #ForaBolsonaro pic.twitter.com/UKTrNUvqaV — Carlos Weis (@CarlosWeis5) April 16, 2020

Reação fortíssima em Porto Alegre depois da notícia de demissão do Ministro da Saúde. O #ForaBolsonaro tá mais forte do que nunca! pic.twitter.com/eZB10tASA9 — Bohn Gass (@BohnGass) April 16, 2020

Bolsonaro segue na sua cruzada assassina contra o Brasil. Neste momento, numa coletiva sobre a demissão do Mandetta, o presidente volta a defender o afrouxamento do isolamento social. #BolsonaroVirus — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) April 16, 2020

Panelaço espontâneo no meio da tarde em Salvador pedindo #ForaBolsonaro após a demissão do Mandetta. #BolsonaroVirus pic.twitter.com/nB2tCkJmoZ — Pedro Rebouças (@PeuReboucas) April 16, 2020

