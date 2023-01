“Democracia venceu”, diz Dino sobre operação da PF contra terroristas

Dino afirmou que o “trabalho técnico é contínuo e de acordo com a lei” edit

247 - Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, manifestou-se nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (20) sobre a Operação Lesa Pátria, deflagrada pela Polícia Federal (PF). A ação busca identificar os participantes, financiadores e fomentadores dos atos terroristas ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

Dino afirmou que o “trabalho técnico é contínuo e de acordo com a lei”. E completou: “Medidas cautelares e coercitivas obedecem às ordens do Poder Judiciário.” Os extremistas de direita depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Polícia Federal segue investigando os crimes contra a nossa Pátria perpetrados por golpistas e seus aliados.

O trabalho técnico é contínuo e de acordo com a lei. Medidas cautelares e coercitivas obedecem às ordens do Poder Judiciário. A democracia venceu e vencerá. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) January 20, 2023

