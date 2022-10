Denúncias de assédio eleitoral aumentam 57% em um dia e chegam a 706

Apoie o 247

ICL

247 - O número de denúncias de assédio eleitoral feitas ao Ministério Público do Trabalho (MPT) subiu de 447 para 706 em um dia, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (19) pelo órgão. O total vem crescendo nos últimos dias: na quarta-feira da semana passada, eram 197, informa o jornal Valor Econômico.

Em 2018, durante todo o pleito, o MPT recebeu 212 denúncias. Segundo os dados divulgados nesta quarta-feira, as regiões com mais denúncias são o Sudeste, com 284 e o Sul, com 212. As 706 denúncias fazem referência a possíveis abusos de 572 empresas.

Desde o início da campanha eleitoral, aumentaram relatos sobre a prática, que pode configurar tanto um ilícito trabalhista, quanto crime eleitoral. Mas as denúncias se intensificaram após o primeiro turno das eleições. Até o momento, as denúncias já renderam 55 notificações expedidas pelo Ministério Público e 12 termos de ajustamento de conduta.

Nas últimas semanas, uma série de vídeos de empregadores coagindo funcionários a votarem em candidatos têm viralizado. A coação é crime eleitoral.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.