Depois de ganhar mídia ao fazer saudação nazista na TV, Adrilles diz que vai se candidatar a deputado

Adrilles já teria iniciado diálogo com o presidente do diretório do PTB de São Paulo, Otávio Fakhoury edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-comentarista da Jovem Pan News Adrilles Jorge, que esta semana protagonizou a terrível cena de fazer uma saudação nazista ao final do jornal da emissora, disse que avalia se filiar ao PTB para concorrer a uma vaga de deputado federal pelo estado de São Paulo, informa o jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

De acordo com a reportagem, Adrilles já teria iniciado diálogo com o presidente do diretório do PTB de São Paulo, Otávio Fakhoury.

Detonado nas redes sociais, Adrilles Jorge foi demitido nesta quarta-feira (9) pela emissora por conta do gesto associado ao nazismo ao falar sobre a polêmica envolvendo Monark, do Flow Podcast.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Bolsonaristas se enfureceram com demissão de Adrilles e prometeram boicotar a emissora

Adrilles foi contratado pela Jovem Pan após sucessivas defesas ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e críticas a Lula (PT). Inicialmente, ele fazia parte apenas do elenco do programa Morning Show, onde foi colocado para defender as ideias da extrema direita conservadora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE