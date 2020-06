Depois de tornar Brasil epicentro da pandemia, Bolsonaro diz que não tem nada a ver com o assunto

247 - Jair Bolsonaro usou suas redes sociais nesta segunda-feira (8) para se livrar da responsabilidade de ter tornado o Brasil o epicentro da pandemia da Covid-19. Em tweet, ele falseou os termos da decião do Supremo Tribunal Federal (STF) que deu a governadores e prefeitos o poder de resolver sobre o funcionamento do comércio e o isolamento social nas cidades e estados.

Bolsonaro tentou engananar a opinião pública afirmando em seu tweet que o STF teria determinado a “total responsabilidade” de prefeitos e governadores para conter os impactos da pandemia.

"Lembro à Nação que, por decisão do STF, as ações de combate à pandemia (fechamento do comércio e quarentena, p.ex.) ficaram sob total responsabilidade dos Governadores e dos Prefeitos", alegou Bolsonaro.

Confira o tweet:

- Lembro à Nação que, por decisão do STF, as ações de combate à pandemia (fechamento do comércio e quarentena, p.ex.) ficaram sob total responsabilidade dos Governadores e dos Prefeitos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 8, 2020

A decisão do Supremo assegurou aos prefeitos e governadores autonomia suficiente para tomar medidas com o objetivo de conter a propagação da Covid-19, mas sem retirar da União a competência necessária para realizar ações e buscar acordos com as autoridades locais.

No Twitter, a professora de Direito da FGV-SP, Eloísa Machado, respondeu a postagem de Bolsonaro. Ela destaca que o argumento de Bolsonaro está “Errado”, e que o "STF disse que Municípios, Estados e União, TODOS, têm competência e dever de adotar medidas de proteção à saúde”, informa o O Estado de S. Paulo.

Confira o tweet:

ERRADO



STF disse que Municípios, Estados e União, TODOS, têm competência e dever de adotar medidas de proteção à saúde.



De gripezinha ao “E daí?” temos um governo federal pró pandemia. https://t.co/A3bnullTiw — elo machado (@elomachado1) June 8, 2020

