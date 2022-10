Deputado do PDT sinaliza apoio a Lula: 'partido sempre esteve com o PT no segundo turno'

Apoie o 247

ICL

247 - O vice-presidente do PDT, deputado federal Pompeo de Mattos, sinalizou que a sigla deve apoiar o ex-presidente Lula (PT) no segundo turno das eleições contra Jair Bolsonaro (PL). A resposta de Pompeo vem na esteira do posicionamento de Ciro Gomes, candidato à Presidência, de "pedir um tempo” para pensar que caminho irá trilhar no segundo turno. As informações são do jornal O Globo.

A decisão do partido deve ser tomada ainda nesta segunda-feira (3), quando a Executiva Nacional do PDT se reúne em Brasília. O parlamentar adiantou que historicamente a sigla apoia o PT na reta final das corridas ao Palácio do Planalto.

“Temos que avaliar de maneira coletiva. Mas o PDT sempre esteve com o PT no segundo turno. Essa decisão, contudo, vai ser tomada coletivamente no início desta semana”, afirmou Pompeo.

Ainda de acordo com a reportagem, a tendência é formalização da aliança com Lula.

Enquanto o partido se articula para definir o que fazer no segundo turno, a posição de Ciro ainda é uma incógnita. Há uma pressão interna para que ele apoie Lula. Seus aliados acreditam que Ciro está mais inclinado a se manter neutro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.