Deputado Luiz Miranda pede socorro à CPI para não ser cassado

Miranda disse à CPI que contou a Bolsonaro, em encontro no Palácio da Alvorada, tudo o que se passava no Ministério da Saúde a respeito de uma possível compra superfaturada da vacina. E que o presidente respondeu que tomaria providências, e não tomou edit

Metrópoles - Senadores da CPI da Covid 19 receberam nesta segunda-feira (20), um pedido de socorro do deputado Luiz Miranda (DEM-DF) que teme ser cassado por ter denunciado corrupção na compra que acabou cancelada de lotes da vacina indiana Covaxin.

O PTB do ex-deputado Roberto Jefferson, preso por manifestações hostis à democracia e insultos a ministros do Supremo Tribunal Federal, pediu ao Conselho de Ética da Câmara que processasse Miranda por quebra do decoro parlamentar.

Nesta terça-feira (21) o relator do seu caso no Conselho de Ética, o deputado Gilberto Abramo (Republicanos-MG), apresentará seu parecer que pode ser pela cassação. Se for e se o Conselho aprovar, o parecer será remetido para votação no plenário.

