Deputado pede que governo abra detalhes de acordo com Elon Musk

Elias Vaz (PSB-GO) quer saber quais são as autorizações que as empresas de Musk têm para atuar no Brasil em acordo com governo federal

Metrópoles - A visita de Elon Musk ao Brasil na semana passada provocou reações na Câmara. Nessa segunda-feira (23/5), o deputado Elias Vaz (PSB-GO) protocolou requerimentos cobrando o governo a revelar todos os processos administrativos para autorizar as empresas do bilionário americano a atuarem no Brasil.

O parlamentar protocolou dois requerimentos. Ambos têm o mesmo objetivo: revelar como se deram todas as tramitações internas do governo Jair Bolsonaro que permitiram que Musk e suas empresas realizem serviços no Brasil. A cobrança é direcionada ao ministro das Comunicações, Fabio Faria,

Na última semana, após encontro do empresário com o presidente Jair Bolsonaro, foi anunciado um acordo entre o governo federal e a Starlink, uma das empresas de Musk. A ideia é que a companhia promova internet em escolhas rurais, em especial na região Amazônica.

Nos requerimentos protocolados na Câmara, Elias Vaz pede ao Ministério das Comunicações que abra os processos administrativos, contratos, termos de cooperação, convênios e qualquer outra negociação entre o governo federal e as empresas do bilionário sul-africano.

“A falta de informações sobre essa negociação (entre o governo e a Starlink) demonstra, por si só, a importância do presente requerimento”, justifica o deputado em seu pedido de informação.

Vaz explica que, para que ocorra a prestação de serviço alardeada pelo governo, as empresas de Musk precisam de autorização de funcionamento do Estado brasileiro. Além dos acordos entre a Starlink, ele pede que o governo abra possíveis acordos com outras empresas do bilionário, como a SpaceX.

