Deputado que apresentou projeto para amputar mãos de políticos corruptos tem mandato suspenso

Revista Fórum - O deputado federal Boca Aberta (PROS-PR), que foi suspenso do cargo por seis meses por votação do Conselho de Ética, apresentou um projeto de lei nesta terça-feira (10) que pede a amputação das mãos de políticos condenados por corrupção.

A ementa do projeto diz que o PL 582/2020 “dispõe sobre a amputação das mãos de político condenado por crime de corrupção contra o patrimônio público, desde a condenação até o transito em julgado”. O projeto está em tramitação na Casa.

Em seu primeiro mandato, Boca Aberta, que se auto intitula “metralhadora verborrágica”, já é campeão de representações no Conselho de Ética da Câmara. Até o momento, as queixas resultaram em dois processos que foram unificados e julgados nesta terça, levando à suspensão do mandato do deputado. Contudo, outras sete reclamações estão em aberto.

