Deputados aumentam em 30% gastos com passagens aéreas; Nova York é principal destino

Em meio a corte de despesas na administração pública, Câmara gastou R$ 7,1 milhões com bilhetes aéreos; Quase metade dos deputados foram autorizados a viajar para mais de 70 países em cinco continentes edit

247- Sob a gestão de Rodrigo Maia (DEM), os gastos com passagens aéreas na Câmara dos Deputados cresceram 30% em 2019 em comparação com a média dos sete anos anteriores, informa reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

Quase metade dos deputados foram autorizados a viajar para mais de 70 países em cinco continentes, incluindo capitais turísticas. Foram 105 cidades pelo mundo.

Nova York, com 65 viagens, foi o destino preferidos dos deputados, seguida de Montevidéu (39), Roma (34) e Lisboa (30). A preferência pela metrópole americana lidera as viagens desde 2012.