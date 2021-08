Deputados bolsonaristas admitem que voto impresso não passará

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - A tropa de choque do governo Bolsonaro na Câmara já admite reservadamente que não conseguirá aprovar o voto impresso. Principal argumento de Jair Bolsonaro para jogar suspeitas sobre o sistema eleitoral, a proposta de adoção do voto impresso no país deve ser reprovada ainda na comissão e nem chegar ao plenário.

Publicamente, entretanto, os governistas dão respostas evasivas sobre o tema. Líder do governo na Câmara, Ricardo Barros desconversou quando perguntado se o projeto seria aprovado: “Não sei”.

Companhia frequente de Bolsonaro, o deputado Hélio Lopes, do PSL do Rio de Janeiro, encerrou a conversa ao ser questionado do futuro da proposta do voto impresso. “Tem que ter chance!”, disse, afastando-se e rindo.

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.