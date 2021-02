Deputados comentam prisão de Daniel Silveira: 'é a imagem do banditismo bolsonarista que atenta contra o Estado de Direito'

Para Marcelo Freixo (PSOL-RJ), o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), preso por ordem do STF, "é a imagem do banditismo bolsonarista que atenta contra a Democracia e o Estado de Direito". Deputado Paulo Teixeira (PT-SP) citou "apologia ao AI-5". Segundo Ivan Valente (PSOL-SP), o Supremo não "pode se acovardar com ameaças de generais golpistas" edit

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) manifestou posição favorável à prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ), após a publicação de um vídeo com xingamentos e críticas a ministros do Supremo Tribunal Federa (STF). O parlamentar do PSL chegou a dizer que imaginou o ministro Edson Fachin levando uma "surra". "Eu acho que vocês não mereciam estar aí. Por mim, se vocês forem retirados daí, seja por nova nomeação, por aposentadoria, pressão popular, seja lá o que for... vocês serão presos", afirmou Silveira, em vídeo.

"Daniel Silveira foi preso em flagrante por ameaçar e incitar a violência contra ministros do STF", escreveu Freixo no Twitter. "O deputado, que quebrou a placa de Marielle nas eleições de 2018 e defende um novo AI-5, é a imagem do banditismo bolsonarista que atenta contra a Democracia e o Estado de Direito", acrescentou.

De acordo com o deputado Paulo Teixeira (PT-SP), "apologia ao AI-5 e o pedido de fechamento do Supremo são alguns dos crimes" cometidos pelo deputado bolsonarista.

Sobre o vídeo do parlamentar, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) afirmou que "são ataques inomináveis a ministros de uma instituição democrática". "Com grave incitação de violência!", disse.

O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) cobrou ação da Câmara dos Deputados. "Não venha o Centrão blindar delinquentes no Congresso, nem o STF pode se acovardar com ameaças de generais golpistas", complementou.

