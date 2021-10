Deputados do PSL confirmam saída do partido após fusão com DEM

Apoie o 247

247 - Dos 54 deputados em exercício eleitos pelo PSL, 23 confirmaram saída do partido após a fusão com o DEM. De acordo com reportagem de O Globo, 16 disseram que vão permanecer (29,6%) e seis ainda não decidiram (11,1%) se devem permanecer no União Brasil, resultado da fusão entre o ex-partido de Bolsonaro e o DEM.

Ainda segundo a reportagem, a declaração de Luciano Bivar de que o União Brasil terá um candidato próprio à presidência foi uma das principais razões citadas pelos parlamentares para deixar a sigla.

A deputada Carla Zambelli, por exemplo, seguirá os passos de Bolsonaro indo para o mesmo partido que ele escolher para disputar a reeleição ano que vem.

A fuga coloca em risco os planos do União Brasil de ter a maior bancada da Câmara.

