Desaprovação de Bolsonaro supera aprovação em 7,5 pontos percentuais, diz pesquisa

Pesquisa Fórum realizada com parceria com a Offerwise aponta que, para 32% dos entrevistados, Jair Bolsonaro faz um governo ótimo ou bom. Somando os quesitos ruim e péssimo, a desaprovação atinge 39,5% edit

247 - Pesquisa Fórum realizada com parceria com a Offerwise aponta que, para 32% dos entrevistados, Jair Bolsonaro faz um governo ótimo ou bom. Segundo 24,9%, a gestão dele é regular, e 14,1% a consideram ruim e 25,4%, péssima. Somados seu ruim e péssimo atingem 39,5%. O que já mostra uma diferença negativa de 7,5 pontos percentuais entre o ótimo e bom, e o ruim e péssimo.

Na divisão de gênero, Bolsonaro tem aprovação de 39,5% dos homens, contra 25,3% das mulheres. O regular em ambos os gêneros se equivalem, 22,8% entre homens e 26,7% entre mulheres. Nos quesitos ruim e péssimo a avaliação negativa das mulheres é muito maior, 44,3% e entre homens, 34,2%

O Centro-Oeste (45,8%) lidera a rejeição a Bolsonaro entre as cinco regiões do País. Depois aparecem Sudeste (42%), Nordeste (39,9%), Norte (32,8%) e Sul (32,5%). Na soma de ótimo e bom as avaliações são bem semelhantes. Sudeste (32,5%), Norte (31,1%), Nordeste (27,7%), Sul (27,1%) e Centro Oeste (24,5%).

De acordo com o levantamento, a aprovação dele entre os idosos (60 anos ou mais), é de 40,1% (considerando as opções ótima e boa). Entre os mais jovens, (16 a 24 anos), apenas 22,8% consideram seu governo ótimo ou bom.

Em relação às atividades profissionais, os que mais desaprovam Bolsonaro são freelancers (26,8%), servidores públicos (25,3%), e estagiários (22,5%). Os maiores índices de aprovação são entre profissionais liberais (51,4%) e empresários (39,5%).

A reprovação de Bolsonaro também é bem maior entre os que tem ensino superior. São 48,8% de ruim e péssimo, contra 40,6% daqueles que têm ensino médio e 32,3% com ensino fundamental.

Foram entrevistadas 1.000 pessoas de todas as regiões do Brasil entre os dias 14 e 17 de maio e tem uma margem de erro de 3,2 pontos porcentuais, para cima ou para baixo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.