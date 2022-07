Digitais de Bolsonaro estão neste homicídio, diz Solnik

“É um contexto político insuflado por Bolsonaro. Evidentemente que tem as digitais dele”, diz o jornalista Alex Solnik sobre morte do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista à TV 247 nesta segunda-feira (11), o jornalista Alex Solnix disse que as digitais de Bolsonaro estão cravadas na morte do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda , morto pelo bolsonarista Jorge da Rocha Guaranho neste domingo (10) quando o guarda municipal comemorava o aniversário de 50 anos.

“O contexto político era evidente. Era uma festa de um guarda municipal petista, com a temática do PT e do outro lado estava um fanático truculento inconformado. Aquilo é homicídio qualificado. Motivo fútil, emboscada e uso de arma de fogo”, descreveu Solnik.

Para o jornalista, as digitais de Bolsonaro estão em outras mortes como a de Genivaldo de Jesus, morto por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma câmara de gás improvisada no fundo de uma viatura; de Bruno Pereira e Dom Phillips e do congolês Moïse Kabagambe . “É um contexto político insuflado por Bolsonaro. Evidentemente que tem as suas digitais”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Solnik sugere ainda que a morte de Arruda muda o cenário da campanha eleitoral de 2022. “A campanha agora toma outro rumo. Elas deveriam parar em sinal de luto, pois não é um acontecimento banal, um caso isolado”, finaliza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE